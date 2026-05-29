Una donna ha subito abusi ripetuti da parte di un gruppo di persone a Roma, durati diversi giorni. La vittima ha riferito di essere stata costretta a subire violenze a turno, senza possibilità di fuga. La denuncia è stata presentata alle autorità, che stanno indagando sull’accaduto. La donna si trovava in città per una vacanza e ha deciso di raccontare l’esperienza dopo aver superato il trauma. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare e fermare gli aggressori.

Era arrivata a Roma per una vacanza leggera, di quelle che si raccontano a casa con le foto e la nostalgia. E invece, in poche ore, quel viaggio si sarebbe trasformato in un incubo. Un incontro casuale, una promessa buttata lì, poi la sensazione netta che qualcosa non stesse tornando. E da quel momento, per lei, il tempo ha smesso di scorrere normalmente. Quando ha iniziato a parlare davanti al giudice, la sua voce ha ricostruito passo dopo passo una storia devastante. Una vicenda che, secondo l’accusa, si è consumata tra il centro e la periferia est della Capitale, in uno scenario di degrado e abbandono. E che ora ha portato cinque uomini in carcere, mentre gli investigatori continuano a mettere insieme ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Lo facevano a turno…”. Stup***a per giorni, il racconto dell’orrore

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