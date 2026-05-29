A Roland Garros, gli italiani partecipano solo nel doppio. La partita tra Djokovic e Fonseca è prevista non prima delle 15.30. Vavassori e Bolelli affronteranno Bhambri e Venus, mentre Bellucci e Maroszan sfideranno Heliovaara e Patten. Nessun giocatore singolo italiano è in gara al momento. Le sfide di doppio si svolgono nel pomeriggio, con incontri programmati nel rispetto dell’orario stabilito.

VavassoriBolelli se la vedranno con BhambriVenus. Bellucci in coppia con Maroszan affronterà HeliovaaraPatten. Errani con l'austriaca Tagger contro le teste di serie n.7 PerezSchuurs. In serata Zverev contro il francese Halys . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Roland Garros: italiani in gara solo nel doppio. Non prima delle 15.30 Djokovic-Fonseca

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