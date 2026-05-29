LIVE parte la 19ª tappa | 151 km da Feltre ad Alleghe È la tappa regina

Notizia in breve

La 19ª tappa del Giro d’Italia è partita questa mattina da Feltre e si concluderà ad Alleghe, dopo 151 km. La tappa, definita regina, si svolge interamente in provincia di Belluno e presenta un percorso con 5000 metri di dislivello. La corsa attraversa paesaggi montani, con salite e discese, e si concentra su alcune delle strade più impegnative della regione.