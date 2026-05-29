LIVE parte la 19ª tappa | 151 km da Feltre ad Alleghe È la tappa regina
La 19ª tappa del Giro d’Italia è partita questa mattina da Feltre e si concluderà ad Alleghe, dopo 151 km. La tappa, definita regina, si svolge interamente in provincia di Belluno e presenta un percorso con 5000 metri di dislivello. La corsa attraversa paesaggi montani, con salite e discese, e si concentra su alcune delle strade più impegnative della regione.
Eulalio, che comanda la classifica della maglia bianca, in questo momento ha solo 2’17” di vantaggio su Piganzoli. Il corridore italiano, però, sembra essere molto più in forma a potrebbe recuperare lo svantaggio grazie alle numerose salite di oggi. Inizia ora il trasferimento verso il km. Non sono partiti due corridori della EF Education EasyPost: Michael Valgren, vincitore della diciassettesima tappa, e James Shaw. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 70h44’04”Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +4’03”Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +4’27”Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +5’00”Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) +5’40”Derek... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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