Nella prima sessione di prove libere del GP Italia 2026, il pilota romagnolo ha segnato il miglior tempo in 1’47”438, con Bagnaia a 0,065 secondi di distanza. L’asfalto del Mugello presenta macchie e irregolarità sul tracciato toscano. Bezzecchi e Bagnaia sono i più veloci, mentre la pista mostra zone di superficie sconnessa. La sessione prosegue con i piloti impegnati a migliorare le proprie prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:55 Bezzecchi e Bagnaia continuano ad alzare l’asticella: il romagnolo guida in 1’47?438 a precedere di 0?065 Bagnaia. Martini è quarto a 0?276. Sorprende Razgatlioglu con la Yamaha quinto a 0?627. 10:53 Marco Bezzecchi si porta davanti a tutti in 1’48?045 a precedere di 97 millesimi Bagnaia. Martin è quarto a 0?516. In tutto questo, Marc Marquez attende a entrare in pista, visto l’asfalto maculato. 10:52 Pecco Bagnaia velocissimo in 1’49?218 a precedere di 0?169 Moreira e di 0?238 Bezzecchi. Martin è decimo a 2?315, ma la pista evolve velocemente visto il suo status “green”. 10:49 Jorge Martin si porta in vetta col crono di 1’51?695, a precedere di 0?535 Miller. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: via alla FP1 del Mugello, asfalto maculato sul tracciato toscano

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