Nella prima sessione di prove libere, un pilota si è distinto salendo in testa, mentre un altro è caduto. Un terzo pilota ha preferito non mostrare il suo tempo. Un altro pilota ha mantenuto un atteggiamento prudente durante la sessione. Le pre-qualifiche sono previste a partire dalle 15:00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:36 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento alle 15:00 per le pre-qualifiche. 11:35 Fabio Di Giannantonio riprende da dove aveva lasciato, svettando nella FP1 del Mugello. Il pilota della Ducati VR46 ha preceduto lo spagnolo Jorge Martin (Aprilia) di 0?369 e l’Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura di 0?438. Ottavo Francesco Bagnaia (Ducati) a 0?729, con caduta per Pecco e un crono ottenuto con gomme usate. Stesso discorso per Marco Bezzecchi, 14°. Prudente Marc Marquez che ha concluso 15°. 11:33 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Fabio Di Giannantonio 49 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:46. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio svetta nella FP1, Bagnaia cade e Bezzecchi si nasconde. Marquez prudente, dalle 15:00 le pre-qualifiche

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MotoGP, GP Usa: le cadute di Martin e Di Giannantonio nelle pre qualifiche

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