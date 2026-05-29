Nella prima sessione di prove libere del GP Italia 2026, Di Giannantonio ha segnato il miglior tempo, mentre Bagnaia è caduto e Bezzecchi ha utilizzato solo gomme usate, mostrando un buon passo gara. Marquez ha migliorato la sua prestazione rispetto alle sessioni precedenti. Dalle 15:00 sono previste le pre-qualifiche, mentre i piloti continuano a lavorare sul tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:31 Un turno da interpretare, visto che Bezzecchi ha girato nel corso del turno solo con gomme usate, mettendo in mostra un buon passo gara. 11:30 BANDIERA A SCACCHI!!! 11:28 Di Giannantonio suona la campana e si porta in vetta in 1’46?242 a precedere di 0?369 Martin e di 0?452 Vinales. Bezzecchi è precipitato in dodicesima piazza, ma non ha fatto il time-attack. 11:26 Attenzione, caduta in curva-1 per Bagnaia. Non ci sono conseguenze per Pecco. 11:24 Si vedono i time-attack: Pedro Acosta svetta in 1’46?794 a precedere di 0?122 Aldeguer e di 0?177 Bagnaia. Attenzione a Di Giannatonio e a Martin. 11:22 Marc Marquez si dà una scossa: settimo a 0?503 dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio svetta nella FP1, Bagnaia cade e Bezzecchi si nasconde. Marquez in crescita, dalle 15:00 le pre-qualifiche

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