LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi e Martin si sfidano nelle pre-qualifiche Si comincia tra poco

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bezzecchi e Martin sono in pista per le pre-qualifiche del GP Italia 2026. La sessione è appena iniziata e si prevede una lotta molto serrata per il passaggio diretto alla Q2 di sabato. La dinamica della gara si svolge in tempo reale, con i due piloti che cercano di migliorare i propri tempi. La sfida tra i due si sta delineando come uno degli eventi principali di questa fase preliminare.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:53 Ci si aspetta una battaglia serratissima per l’accesso diretto alla Q2 di sabato. 14:50 Lo spagnolo è sceso in pista circa 10 minuti dopo l’inizio della sessione per evitare le zone più umide lasciate dalla pioggia. Ha migliorato i propri riferimenti giro dopo giro, evitando però di tentare il time-attack finale. 14:47 Reduce da una doppia operazione a spalla e piede destro a seguito della brutta caduta nella Sprint di Le Mans, Márquez ha dovuto attendere il via libera del centro medico sia giovedì che dopo la stessa FP1. Avendo superato i test, è stato dichiarato ufficialmente FIT per il resto del weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it

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