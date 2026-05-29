LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi e Martin si sfidano nelle pre-qualifiche Dalle 15 | 00 si comincia

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14.34, Pecco Bagnaia ha concluso le qualifiche in ottava posizione dopo una scivolata che lo ha costretto a interrompere il lavoro con la prima moto. La sessione è iniziata alle 15:00, con Bezzecchi e Martin che si sono sfidati nelle pre-qualifiche del GP Italia 2026. La gara si svolge su un circuito che ha visto diverse manche di prove e qualifiche, con i piloti impegnati a migliorare i loro tempi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Pecco Bagnaia ha chiuso all’8° posto, condizionato da una scivolata innocua che lo ha costretto a interrompere anzitempo il lavoro con la prima moto. Per il piemontese, però, un buon passo gara. 14.31 Alle spalle del leader si è piazzato Jorge Martín su Aprilia con un distacco di +0.369 secondi, seguito dalla grande sorpresa della mattinata, il debuttante Ai Ogura sulla Trackhouse Racing. Maverick Viñales ha completato un’ottima mattinata per Aprilia con il 4° tempo, tallonato dalla KTM di Jack Miller. I piloti di testa della classifica iridata, Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, si sono invece concentrati sul lavoro in ottica passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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