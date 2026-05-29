È partita la 19ª tappa del Giro, lunga 151 km da Feltre ad Alleghe. La tappa regina si svolge interamente in provincia di Belluno, con 5.000 metri di dislivello. La corsa attraversa paesaggi montani e strade ripide. La partenza è avvenuta questa mattina, con i ciclisti già in movimento. La tappa si concluderà con una salita finale.

I cinquemila metri di dislivello della tappa di oggi saranno tutti concentrati negli ultimi 100 km di gara. I primi 50 km invece saranno praticamente pianeggianti. Mancano ancora 3 km alla fine del trasferimento. Eulalio, che comanda la classifica della maglia bianca, in questo momento ha solo 2’17” di vantaggio su Piganzoli. Il corridore italiano, però, sembra essere molto più in forma a potrebbe recuperare lo svantaggio grazie alle numerose salite di oggi. Inizia ora il trasferimento verso il km. Non sono partiti due corridori della EF Education EasyPost: Michael Valgren, vincitore della diciassettesima tappa, e James Shaw.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Giro parte la 19ª tappa: 151 km da Feltre ad Alleghe. È la tappa regina

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