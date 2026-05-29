La 19ª tappa del Giro d’Italia è partita da Feltre e si concluderà ad Alleghe, coprendo 151 km, tutta in provincia di Belluno. La corsa si svolge con un percorso impegnativo, che include circa 5000 metri di dislivello. La tappa attraversa paesaggi montani e prevedeva diverse salite, tra cui alcune di alta quota. La gara è iniziata questa mattina e prosegue con gli atleti impegnati nelle fasi di corsa.

Inizia ora la 19ª tappa, un gruppo di ciclisti sta già provando ad andare in fuga. I cinquemila metri di dislivello della tappa di oggi saranno tutti concentrati negli ultimi 100 km di gara. I primi 50 km invece saranno praticamente pianeggianti. Mancano ancora 3 km alla fine del trasferimento. Eulalio, che comanda la classifica della maglia bianca, in questo momento ha solo 2’17” di vantaggio su Piganzoli. Il corridore italiano, però, sembra essere molto più in forma a potrebbe recuperare lo svantaggio grazie alle numerose salite di oggi. Inizia ora il trasferimento verso il km. Non sono partiti due corridori della EF Education EasyPost: Michael Valgren, vincitore della diciassettesima tappa, e James Shaw. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Giro d'Italia, parte la 19ª tappa: 151 km da Feltre ad Alleghe

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LIVE parte la 19ª tappa: 151 km da Feltre ad Alleghe. È la tappa reginaLa 19ª tappa del Giro d’Italia è partita questa mattina da Feltre e si concluderà ad Alleghe, dopo 151 km.

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