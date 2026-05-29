Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 con partenza da Feltre e arrivo ad Alleghe, lunga 151 km. La corsa si svolge sulle salite dolomitiche, con possibili azioni di attacco tra i favoriti. La classifica generale si aggiorna in tempo reale. È previsto un possibile tentativo di fuga o di assolo in salita. La tappa si conclude con un arrivo in quota, potenzialmente decisivo per la classifica finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.18 Il percorso misura 151 km, con partenza da Feltre e arrivo ad Alleghe. I primi 50 km della frazione saranno tranquilli, poi la corsa entrerà nel vivo. Si inizierà con il Passo Duran (12.1 km all’8.2% medio e 14% di massima, prima categoria), dalla cima una veloce discesa porterà ai piedi di Coi (5.8 km al 9.7% medio e massime del 19%, seconda categoria). Tre km a scendere e si tornerà a salire sulla Forcella Staulanza (6.3 km al 6.7% medio e massime del 10%, seconda categoria). Dal termine del GPM altri 9 km all’ingiù porteranno all’imbocco della Cima Coppi di questo Giro, il Passo Giau (9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sulle salite dolomitiche ci sarà un nuovo assolo di Vigegaard?

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