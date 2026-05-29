La tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 è iniziata con il Passo Duran, con Ciccone tra i primi a guidare il gruppo di testa. Alle 14.30, sulla strada, si è unito ai battistrada anche Svedstad – Bårdseng del team Netcompany INEOS. La corsa prosegue con i corridori concentrati sulla salita, mentre la classifica generale si aggiorna di minuto in minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.30 Sul gruppo dei battistrada è rientrato anche Svedstad – Bårdseng (Netcompany INEOS). 14.29 Intanto Pellizzari e Milesi si sono avvantaggiati dal gruppo di Gee e si sono riportati davanti. 14.27 Sono rimasti in otto davanti. Insieme a Bettiol ci sono Ciccone, Van der Lee, Caruso, Harper, Hirt, Kuss,e Mas. 14.24 Attacco di Alberto Bettiol, che vuole scremare il gruppo dei battistrada. 14.23 Derek Gee è a 7’09” da Vingegaard, Storer a 7’14”. I due non sono vicini alla maglia rosa, ma il podio è a poco più di due minuti. 14.21 Intanto il gruppo con Storer, Gee e Rondel si sta avvicinando ai primi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Passo Duran, c’è Ciccone tra i battistrada

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