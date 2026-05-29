LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in cinque davanti ma il gruppo è vicino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.51 Intanto arrivano informazioni sul ritiro di Narvaez. L’ecuadoriano ha pagato una distrazione ieri dopo aver tagliato il traguardo, andando a sbattere contro una vettura. Il corridore ha provato a ripartire oggi, ma il dolore al braccio era troppo forte. 13.48 110 km al traguardo, i cinque battistrada hanno 20? di vantaggio sul plotone. 13.45 Si sono avvantaggiarti cinque corridori, che sono Denz, Lavik, Kulset, Harper e Stork. 13.42 Neutralizzato questo attacco, mancano circa 10 km all’inizio del Passo Duran. 13.41 Si sono avvantaggiati una quindicina di corridori, ma nel gruppo Moscon fa il ritmo perché la Red Bull è rimasta fuori dalla fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

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