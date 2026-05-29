Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 con circa 30 km all’inizio del Passo Duran. Gli atleti hanno già iniziato a muoversi, con alcuni tentativi di scatto, ma nessuno ha ancora preso il largo. La corsa prosegue senza variazioni significative nella classifica generale. La gara è in fase di sviluppo prima dell’ascesa prevista nel percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.18 Mancano circa 30 km all’inizio del Passo Duran. 13.15 Neutralizzato l’attacco dei quattro, ricominciano gli scatti. 13.14 Ecco l’attacco della INEOS. Accelerazione di Turner insieme a un compagno di squadra, seguiti da due uomini della Red Bull. 13.12 140 km alla conclusione. In testa al gruppo c’è in questo momento Filippo Ganna, da capire quali saranno le intenzioni di Arensman. L’olandese potrebbe pensare di mandare un uomo in fuga per poi avercelo sulle salite oppure tenere la corsa chiusa per tentare di vincere la tappa. 13.09 Gruppo compatto, a dettare il ritmo ci sono Netcompany INEOS e Lidl -Trek. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cominciano gli scatti, ma nessuno riesce a fare la differenza

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