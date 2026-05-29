LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone e Rubio al comando intelligente fuga per Storer

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, Ciccone e Rubio si sono posizionati in testa, mentre Storer ha orchestrato una fuga strategica. Alla fine della corsa, tre compagni di squadra sono rimasti con il leader della classifica generale, Vingegaard. La gara continua con cambi di ritmo e azioni di attacco, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.22 Sono rimasti tre compagni di squadra a Vingegaard. Uno è chiaramente Piganzoli. 15.20 70 km al traguardo, 1000 metri al GPM di Forcella Staulanza. 15.19 Eulalio è sembrato fare tanta fatica sul Coi. Per adesso è ancora con i migliori. Ma sul Giau sarà un ‘si salvi chi può’. I corridori rimarranno soli con le proprie gambe. Sarà una battaglia di sopravvivenza. 15.16 Azione molto intelligente della Tudor, che ha piazzato in fuga Storer, settimo in classifica generale: l’australiano sogna la top5, ma non sarà facile. Intanto ha con sé ben tre compagni di squadra: Barta, Stork e Rondel. 🔗 Leggi su Oasport.it

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