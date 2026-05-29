LIVE Djokovic-Fonseca 6-4 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il serbo chiude anche il 2° set dopo 90? di gioco!
Nel secondo set della partita, il giocatore serbo ha concluso il set in 90 minuti di gioco, con un punteggio di 6-4. La partita si svolge a Roland Garros 2026. Dopo la pausa di circa 10 minuti, si attende la ripresa del terzo set, senza dettagli sul modo in cui il giocatore inizierà il nuovo set. La diretta continua con aggiornamenti sullo svolgimento del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:38 Adesso però c’è da capire come partirà il serbo nel 3° set dopo la proverbiale pausa di 10? circa. Ricordiamo che siamo ancora a 1h35? di gioco. 17:38 Si aprono scenari interessanti per il mostro serbo. Amici, come ha servito quanto contava. Ha concesso la chance di 4-4 a Fonseca, ha fatto servizio e dritto. Ci prova davvero per il 25° Slam. DJOKOVIC-FONSECA 6-4, 6-4! Gran prima, dritto al volo. Una lezione di tennis al 20 anni più giovane collega! 40-15 CHIUDE COL ROVESCIO IN CROSSS! LA DIFESA!!! UN MOSTRO AMICI, è un mostro! Aveva la scia il dritto in cross di Fonseca, con Djokovic che aveva giocato l’inside in lasciando tutta l’altra parte sguarnita. 🔗 Leggi su Oasport.it
FONSECA vs DJOKOVIC LIVE | Roland Garros 2026 Radiocronaca in Diretta
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