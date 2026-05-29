CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:38 Adesso però c’è da capire come partirà il serbo nel 3° set dopo la proverbiale pausa di 10? circa. Ricordiamo che siamo ancora a 1h35? di gioco. 17:38 Si aprono scenari interessanti per il mostro serbo. Amici, come ha servito quanto contava. Ha concesso la chance di 4-4 a Fonseca, ha fatto servizio e dritto. Ci prova davvero per il 25° Slam. DJOKOVIC-FONSECA 6-4, 6-4! Gran prima, dritto al volo. Una lezione di tennis al 20 anni più giovane collega! 40-15 CHIUDE COL ROVESCIO IN CROSSS! LA DIFESA!!! UN MOSTRO AMICI, è un mostro! Aveva la scia il dritto in cross di Fonseca, con Djokovic che aveva giocato l’inside in lasciando tutta l’altra parte sguarnita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il serbo chiude anche il 2° set dopo 90? di gioco!

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FONSECA vs DJOKOVIC LIVE | Roland Garros 2026 Radiocronaca in Diretta

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