Durante il secondo set, il giocatore serbo ha chiuso il parziale dopo circa 90 minuti di gioco. Nel terzo set, mentre il suo avversario serviva, qualcuno si è mosso sulla linea di fondo, interrompendo il punto. A 40-A, il giocatore avversario ha colpito un dritto lungoriga in corsa, ottenendo un punto, ma poi ha commesso un doppio fallo, perdendo un’opportunità di break.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda, qualcuno si è mosso mentre serviva. 40-A Esplode il dritto lungoriga in corsa Fonseca, ha la chance di brekkare a inizio 3° set! 40-40 Doppio fallo. Si allunga ancora il game! A-40 Servizio e dritto. 40-40 Risposta vincente di rovescio a beffare il serve&volley. 40-30 Pauroso rovescio lumgoriga, bellissima volèe stretta di rovescio. Pennella il serbo! 30-30 Gran vincente inside in di dritto di Fonseca. 30-15 Servizio e dritto al volo. 15-15 Bel rovescio in cross di Fonseca e dritto anomalo vincente. 15-0 Largo il passante di dritto del brasiliano. 0-1 A trenta Fonseca. 40-30 Precisissimo il rovescio lungoriga di Djokovic! 40-15 Servizio in kick e rovescio lungoriga a segno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il serbo chiude anche il 2° set dopo 90? di gioco!

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FONSECA vs DJOKOVIC LIVE | Roland Garros 2026 Radiocronaca in Diretta

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