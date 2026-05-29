Un uomo è stato ferito al braccio da un coltello mentre cercava di sedare una lite tra due persone in centro. La ferita non è risultata grave. L’intervento, che avrebbe dovuto portare a una mediazione, si è concluso con l’aggressione da parte di uno dei litiganti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Interviene con l’intenzione di far da paciere fra due uomini che stavano litigando, ma uno di questi lo ha ferito al braccio con un coltello, per fortuna in maniera non grave. E’ l’ennesimo episodio violento accaduto nel centro storico cittadino che è sempre più difficile poter continuare a definire il ’salotto buono’ della città. Tutt’altro, purtroppo. Il fatto è accaduto intorno alle 23.30 di mercoledì in piazza De Maria e tutto è iniziato con una schermaglia fra due persone – una delle quali di nazionalità senegalese – fra le quali pare ci fossero questioni di attrito rimaste in sospeso. Ad un certo punto lo straniero ha alzato il livello della discussione iniziando ad urlare e a tirare bottiglie di vetro, fino a quando un altro ragazzo – di origini nordafricane – si è avvicinato ai due tentando di riportare la calma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite in centro: coltellata a chi faceva da paciere

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RISSA CON ACCOLTELLAMENTO IN VICOLO BROVEDAN: I RESIDENTI CHIEDONO SICUREZZA | 04/02/2026

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