L’Italia comincia a scaricare l’Ucraina proprio quando vince

L’Italia ha iniziato a ridurre l’assistenza all’Ucraina nel momento in cui il paese ha ottenuto alcune vittorie sul campo. La decisione si riflette in un calo delle consegne di armi e supporto militare, mentre il governo ha annunciato una revisione degli aiuti esteri. Questa svolta si verifica in un contesto di tensioni politiche interne e di dibattiti sulla gestione delle risorse destinate ai paesi coinvolti nel conflitto.

È piuttosto curioso che gran parte della politica italiana, e non solo le forze tradizionalmente più vicine alle posizioni del regime putiniano, appaia tentata di scaricare l’Ucraina proprio ora che secondo tutti gli osservatori è riuscita non solo a resistere, ma per molti versi anche a riconquistare l’iniziativa sul campo, contro una Russia che appare invece sempre più in crisi. Il Financial Times spiega in un lungo articolo come l’Ucraina stia riuscendo a ribaltare la situazione, anzitutto grazie alla sua capacità di innovazione, in particolare nell’utilizzo dei droni, rendendosi così sempre più autonoma dal sostegno degli alleati. L’Economist scrive che ora il problema principale del paese è «la gestione della speranza». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Quello che in Italia non capiscono dellUcraina — Marco Setaccioli a Kyiv

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