L’istituto Comprensivo Pascoli celebra la festa dello sport al pattinodromo Castelluzzo
Al pattinodromo Castelluzzo si è svolta la festa dello sport organizzata dall’istituto Comprensivo Giovanni Pascoli. Durante l’evento, studenti di diverse classi hanno partecipato a gare di pattinaggio e giochi motori. Sono state allestite aree dedicate a varie attività sportive, con istruttori e volontari che hanno assistito i partecipanti. La giornata si è conclusa con premiazioni e momenti di socializzazione tra studenti e insegnanti.
Tempo di lettura: 2 minuti Giornata di festa per l’istituto Comprensivo Giovanni Pascoli trascorso presso l’Impianto Sportivo Mellusi – Pattinodromo Miriam Castelluzzo alle prese con le discipline sportive del basket, rugby, atletica, calcio, per la Festa dello sport fortemente voluta dal dirigente scolastico Francesco De Martino. L’evento ha fatto da fondale per festeggiare alcuni allievi che si sono particolarmente distinti per le attività sportive e che il Dirigente De Martino ha definito: “ Vera eccellenza a livello territoriale e nazionale”. A partecipare alla Festa sono stati in 250, mentre 4 atleti stavano effettuando le finali nazionali dei Giochi per la Gioventù. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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