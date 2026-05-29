L’istituto Comprensivo Pascoli celebra la festa dello sport al pattinodromo Castelluzzo

Notizia in breve

Al pattinodromo Castelluzzo si è svolta la festa dello sport organizzata dall’istituto Comprensivo Giovanni Pascoli. Durante l’evento, studenti di diverse classi hanno partecipato a gare di pattinaggio e giochi motori. Sono state allestite aree dedicate a varie attività sportive, con istruttori e volontari che hanno assistito i partecipanti. La giornata si è conclusa con premiazioni e momenti di socializzazione tra studenti e insegnanti.