L'Iran afferma di controllare lo Stretto di Hormuz e respinge le azioni statunitensi volte a modificare questa situazione. Il governo iraniano sostiene di aver mantenuto il controllo della zona, nonostante i tentativi dell'amministrazione americana di influenzare la navigazione nel tratto strategico. Non sono stati riportati interventi militari o altre misure da entrambe le parti in questa fase.

È l'Iran a controllare lo Stretto di Hormuz e tutti i tentativi del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di cambiare la situazione sono falliti. Ad assicurarlo è stato Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione per la Sicurezza nazionale e la politica estera. "Il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz è consolidato a livello mondiale. Per questo i paesi chiedono il permesso, pagano i pedaggi e, con la guida della Marina dei Pasdaran, fanno passare le loro navi", ha scritto su X. "L'unica persona che non ci crede o non vuole crederci è Trump, che ogni tanto manda il suo esercito ad aprire lo stretto. Arrivano, prendono una batosta e tornano indietro", ha proseguito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Iran accende la miccia con Trump: “Lo Stretto di Hormuz è nostro, avete preso solo batoste”

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Iran, la guerra non è finita. Trump: lo Stretto di Hormuz resta chiuso

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