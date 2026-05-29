L’Inter rischia il Leoni bis | 50 milioni e lo portano in Premier
L’Inter sta valutando un possibile acquisto di un calciatore che potrebbe costare circa 50 milioni di euro e attirerebbe l’interesse di club della Premier League. La trattativa è complicata a causa dell’alto costo e della forte concorrenza da parte di altre squadre europee. La società nerazzurra monitora la situazione in vista del mercato estivo, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sulla trattativa.
È uno dei grandi obiettivi di mercato dei nerazzurri, ma anche dei più difficili da raggiungere È uno dei grandi obiettivi del prossimo mercato estivo dell’ Inter, ma prezzo e soprattutto concorrenza mettono fortemente in dubbio il suo arrivo a Milano. Il club neo Campione d’Italia rischia un Leoni bis. (AnsaFotoInstagram) – Grafica di Calciomercato.it Anche il difensore ora al Liverpool era un obiettivo concreto, ma le richieste del club venditore (al tempo il Parma ) e l’inserimento dei ‘Reds’ fecero saltare il banco. La storia può ripetersi, questo va detto, con Marco Palestra, più di Leoni un anno fa in cima ai desideri di Marotta e Ausilio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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