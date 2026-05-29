L' Infanta d' Italia

Elly Schlein, nella strana veste d'Infanta d'Italia, ce l'aveva detto con un certo entusiasmo dopo uno dei tanti selfie in terra iberica con il suo idolo Pedro Sánchez. Porteremo in Italia il modello spagnolo, aveva proclamato la pasionaria del Pd. Peccato che il mito di Sánchez (quasi al tramonto) porti con sé due caratteristiche di cui l'Italia non solo non ha bisogno ma non sente nemmeno la nostalgia. La prima è il meccanismo che ha portato il leader socialista al palazzo della Moncloa. Alle elezioni avevano più voti i popolari ma con un accordo sottobanco, che prende in giro le istanze autonomiste della Catalogna, l'equilibrista finito nella bufera giudiziaria, quel Pedro che a parole attacca Israele e Trump ma poi spara sui clandestini e fa menare la Flotilla che rientra, si è piazzato al governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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infanta Sofia and Leonor same act

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