Un manufatto si è staccato e si è posizionato sotto i binari tra Rufina e Dicomano, causando il blocco dei treni per circa tre ore. La circolazione ferroviaria è stata sospesa, con ritardi e cancellazioni. I lavori di riparazione sono ancora in corso e si prevede che il ripristino completo avverrà entro il 5 luglio, influenzando il cronoprogramma previsto. Non sono state segnalate ferite o incidenti.

? Punti chiave Cosa ha causato il blocco improvviso dei binari tra Rufina e Dicomano?. Come influirà questo imprevisto sul cronoprogramma dei lavori fino al 5 luglio?. Perché la gestione dei cantieri notturni è stata criticata dall'assessore Boni?. Quali sono le conseguenze degli altri interventi già avvenuti lo scorso maggio?.? In Breve Assessore Boni critica la gestione dei tempi tecnici dopo il ritardo di tre ore.. Secondo imprevisto su Rufina-Dicomano dopo il fermo del 12 maggio scorso.. Seconda fase del piano manutentivo su 24 km scade il 13 giugno.. Ultima tranche di lavori tra Dicomano e Borgo San Lorenzo fino al 5 luglio.. Circa tre... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Linea Faentina: manufatto sotto i binari blocca i treni per 3 ore

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