Linea Faentina ancora disagi per i pendolari Treni bloccati per ore

I treni sulla linea Faentina via Pontassieve sono rimasti bloccati fino alle 7 di ieri, 28 maggio. La circolazione è stata interrotta per ore, causando disagi ai pendolari. Nessuna informazione immediata sulla causa del blocco o sui tempi di ripristino.

Ancora disagi per i pendolari della linea Faentina via Pontassieve. Nel corso della mattinata di ieri, giovedì 28 maggio, la circolazione dei treni è rimasta bloccata fino alle 7.45. La causa risiede in un ritardo nell’attività del cantiere notturno attivo tra Rufina e Dicomano che avrebbe dovuto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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