È uscito un nuovo doppio singolo intitolato Limerence Self-Love, realizzato dalla collaborazione tra il collettivo Archivio Futuro e la cantautrice e producer Francesca Palamidessi. La pubblicazione comprende due tracce che affrontano temi legati alle emozioni e all’amore di sé. La produzione musicale e la scrittura sono state condivise tra i membri del collettivo e la cantautrice.

Cosa: Uscita del doppio singolo Limerence Self-Love nato dalla collaborazione tra il collettivo Archivio Futuro e la cantautrice e producer Francesca Palamidessi.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le principali piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica a partire da oggi, venerdì 29 maggio 2026.. Perché: Per immergersi in un progetto musicale e visivo che, fondendo avanguardia elettronica, jazz e avant-pop, esplora magistralmente il tema del dualismo tra luce e ombra, mondo interiore e realtà esterna.. Il panorama musicale contemporaneo, sempre più incline a sfumare i rigidi confini tra i generi, si arricchisce oggi di un nuovo ed entusiasmante capitolo creativo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Limerence e Self-Love: il nuovo doppio singolo

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La limerence fa sentire qualcuno così vuoto e morto dentro, anche senza rendersene conto? reddit