Al castello di Limatola si è svolto il Gran Galà “A Tempo di Musica” organizzato dall’Officina dei Talenti. L’evento ha coinvolto gli studenti dell’IC “A. Oriani” di Sant’Agata, che hanno eseguito brani musicali e mostrato le proprie capacità creative. La serata ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e ha incluso esibizioni di vari strumenti e generi musicali. L’iniziativa è stata promossa per valorizzare il talento giovanile in ambito musicale.

Si è svolto ieri sera, nella splendida cornice del Castello di Limatola, il Gran Galà “A Tempo di Musica”, evento conclusivo del percorso educativo e laboratoriale realizzato con gli studenti dell’IC n.1 “A. Oriani” di Sant’Agata de’ Goti nell’ambito del progetto “L’Officina dei Talenti”. Le esibizioni musicali, i canti e le performance artistiche hanno raccontato il percorso svolto durante i mesi di attività, mettendo in luce creatività, impegno e competenze acquisite. Fondamentale il contributo della dirigente scolastica dell’IC n.1 “A. Oriani”, che ha sostenuto e accompagnato con convinzione l’intero percorso progettuale, promuovendo una scuola sempre più aperta al territorio, inclusiva e capace di valorizzare le aspirazioni e le potenzialità degli studenti attraverso metodologie innovative e partecipative. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Limatola, al Castello il Gran Galà “A Tempo di Musica” dell’Officina dei Talenti

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