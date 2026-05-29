Licenziamento per cattivo esempio | il rischio del disvalore ambientale

Notizia in breve

Un errore di un responsabile può portare a un licenziamento immediato, anche se si tratta di un singolo episodio. La differenza rispetto a un collega sta nel ruolo e nella responsabilità di esempio che si assume. Il comportamento di un responsabile viene valutato in relazione all’impatto sul disvalore ambientale e sulla reputazione dell’azienda. La decisione di interrompere il rapporto di lavoro si basa su questa valutazione e sulla gravità del comportamento scorretto.