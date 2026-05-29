Libero consorzio comunale uffici chiusi lunedì 01 giugno

Gli uffici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento saranno chiusi lunedì 1 giugno. La decisione è stata presa in base alla previsione di una presenza ridotta di utenti in quella giornata.

Gli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il giorno 01 giugno, considerata la presunta affluenza minima di pubblico, rimarranno chiusi.Saranno garantiti, comunque, i servizi essenziali di Polizia Provinciale, Protezione Civile e Manutenzione stradale. . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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