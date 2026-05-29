Il caso di Garlasco continua a occupare il centro della scena mediatica e giudiziaria, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Mentre la Procura prosegue gli approfondimenti nell’ambito delle nuove indagini che hanno riportato sotto i riflettori il nome di Andrea Sempio, emergono dettagli, intercettazioni e documenti che alimentano confronti sempre più accesi tra avvocati, consulenti e opinionisti televisivi. >> Garlasco, Angela Taccia da Milo Infante: è choc in studio Negli ultimi mesi l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle nuove analisi forensi, sulle discussioni legate alla cosiddetta impronta 33 e sulle numerose ricostruzioni che si sono susseguite nei programmi televisivi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Li ho inc** tutti”. Garlasco, Stefania Cappa intercettata: parole forti

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NUOVA INTERCETTAZIONE A GARLASCO! Stefania Cappa Di Nuovo COINVOLTA!

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Quindi Nuzzi conferma che Stefania Cappa ha chiamato l’Ordine degli Avvocati per far smettere a DeRensis di andare in TV a difendere il suo assistito? Ho capito bene? Abbiamo la conferma dell’Ordine che non c’era. Che volpi. #garlasco x.com

Garlasco, Stefania Cappa denuncia Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, l'inviato de Le Iene, Alessandro Di Giuseppe, e l'ex maresciallo Marchetto reddit