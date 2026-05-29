L’ex torna in panchina Lamberto Magrini riparte dalla Sangio del ds Bicchierai

Da sport.quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lamberto Magrini torna in panchina alla Sangiovannese, sostituendo l’allenatore precedente. La società ha annunciato il nuovo incarico del tecnico, che aveva guidato la Robur in passato. Magrini ha firmato un contratto con il club toscano e inizierà subito a lavorare con la squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente nella giornata di oggi, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La squadra si prepara alla prossima partita con il nuovo allenatore.

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Ripartirà dalla Sangiovannese, l’ex tecnico della Robur, Lamberto Magrini. Dopo un anno trascorso ‘in panchina’, in cui non ha trovato una soluzione congeniale per tornare ad allenare dopo l’avventura senese, il mister umbro ha deciso di abbracciare il progetto biancazzurro; decisiva la presenza, come diesse, di Egidio Bicchierai, suo compagno d’avventura per ben sette anni, in diverse piazze. Magrini tornerà quindi in Eccellenza, ma alla guida di una squadra ambiziosa, desiderosa di assaporare nuovamente il gusto della Serie D. Prenderà il posto di Stefano Calderini che la prossima stagione, invece, tornerà ad allenare in quarta categoria: l’ex Poggibonsi siederà sulla panchina del Terranuova Traiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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