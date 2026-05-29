L’ex torna in panchina Lamberto Magrini riparte dalla Sangio del ds Bicchierai

Notizia in breve

Lamberto Magrini torna in panchina alla Sangiovannese, sostituendo l’allenatore precedente. La società ha annunciato il nuovo incarico del tecnico, che aveva guidato la Robur in passato. Magrini ha firmato un contratto con il club toscano e inizierà subito a lavorare con la squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente nella giornata di oggi, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La squadra si prepara alla prossima partita con il nuovo allenatore.