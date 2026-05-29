Due anni fa, la comunità C.S.A., precedentemente ospitata in un altro sito, si è trasferita a Villa Muzi. Oggi, in occasione di questa ricorrenza, si svolge una giornata di festa e open day. La struttura, attiva dal 1989, si occupa di supportare persone affette da dipendenze. L’evento prevede momenti di incontro e visite aperte al pubblico per conoscere le attività e i servizi offerti dalla comunità.

CITTÀ DI CASTELLO – Esattamente due anni fa la comunità C.S.A. (ex Ceis) si trasferì a Villa Muzi, aprendo così una nuova fase per questa realtà sociale che dal 1989 è punto di riferimento per centinaia di giovani e meno giovani alle prese con il tunnel delle dipendenze. La villa, già utilizzata durante il periodo della pandemia come struttura di assistenza per i pazienti affetti da Covid, ospita oggi una comunità terapeutica maschile da 18 posti, con ambienti ampi, funzionali e adatti alle specifiche attività riabilitative. Oggi con l’open day sarà una giornata interamente dedicata al sociale, alla condivisione e alla conoscenza approfondita del lavoro svolto quotidianamente nel campo delle dipendenze patologiche dalla comunità C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ex Ceis di Villa Muzi. Oggi festa e open day

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