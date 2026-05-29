L’ex batterista del Blasco Le confessioni di Tedeschi | Mi manca suonare con lui

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex batterista del cantante ha dichiarato che il periodo trascorso con lui è stato fantastico, ricordando concerti e autografi raccolti durante gli spettacoli. Ha riferito di aver vissuto momenti intensi sul palco, come quando si trovava a suonare davanti a migliaia di persone a San Siro, sentendosi come un gladiatore. Ha anche espresso la mancanza di suonare con lui, sottolineando l’esperienza come molto significativa.

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"Quello con Vasco è stato un periodo fantastico. Migliaia di autografi, concerti incredibili. Mi sono sentito un gladiatore quando ero sul palco a San Siro con lui e le mie bacchette. Mi piacerebbe suonare di nuovo con lui, anche per qualche ora da soli in garage". In occasione dell’attesissimo doppio concerto di Vasco Rossi, il 5 e 6 giugno, il batterista Daniele Tedeschi racconta il suo percorso con il rocker emiliano. Tedeschi ha suonato con Vasco dal 1984 per dodici anni, entrando a far parte di un percorso musicale che ha segnato intere generazioni. Un’esperienza intensa, fatta di concerti memorabili, tournée leggendarie e palchi gremiti in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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