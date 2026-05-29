La Sponsor Cup al 'Mapei' si è conclusa con la vittoria del team blu, guidato da Andrea Pinamonti e Filippo Romagna. La competizione ha segnato la chiusura della stagione. I due hanno ottenuto il risultato finale, confermando la loro leadership durante l’evento. La gara ha coinvolto diversi partecipanti, con la vittoria finale attribuita ai rappresentanti del team blu.

Alla fine, per la cronaca, hanno vinto i ‘blu’, pilotati in panchina da Andrea Pinamonti e Filippo Romagna. Giusto per la cronaca, tuttavia, perché l’importante, in questo caso, era partecipare, visto che si parla della Sponsor Cup, l’evento di fine stagione con il quale Sassuolo coinvolge i propri sponsor, chiamandoli a sfidarsi in un quadrangolare che va in scena al Mapei Stadium garantendo ai componenti le squadre un’esperienza da autentici calciatori professionisti, con kit ufficiali, spogliatoi personalizzati e tutte le emozioni di una sfida di alto livello. Con, in panchina, i calciatori del Sassuolo a guidarli: detto infatti di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’evento al ’Mapei’. La Sponsor Cup chiude la stagione. Vince il duo Pinamonti-Romagna

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