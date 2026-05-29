Letti tecnologici in casa di riposo È raccolta fondi

Una casa di riposo ha avviato una raccolta fondi per acquistare letti tecnologici. Questi dispositivi sono progettati per migliorare il comfort e la sicurezza degli anziani durante il riposo. La campagna mira a sostenere l’installazione di attrezzature avanzate che favoriscono il benessere degli ospiti e facilitano la gestione delle loro esigenze. Finora sono stati raccolti fondi sufficienti per coprire una parte dell’investimento.

Il riposo come parte della cura, della prevenzione e della qualità della vita. È da questa idea che nasce “Il riposo che cura”, il progetto presentato ieri mattina nella sede della Fondazione Santa Chiara di via Paolo Gorini, formulato per ripensare il modo in cui vengono assistite le persone anziane portatori di fragilità all’interno delle strutture residenziali. L’iniziativa, sostenuta attraverso il Bando Sociale 2026 della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, punta infatti a trasformare il concetto di riposo da semplice necessità fisiologica a vero e proprio strumento terapeutico. Nel concreto il progetto prevede l’introduzione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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