L’estrema sinistra anti-Remigrazione | i migliori alleati del capitale

Roma, 29 mag – Nel vasto fronte anti-remigrazione esiste una componente più interessante, e forse più insidiosa, della solita indignazione liberale. Non è quella dei salotti progressisti, delle Ong, dei giuristi cosmopoliti o dei cattolici dell’accoglienza perpetua. È quella che si presenta con il linguaggio del socialismo, dell’internazionalismo, dell’anticapitalismo e dell’anticolonialismo. Una postura che non si limita a dire che la remigrazione sarebbe ingiusta, disumana o irrealizzabile, ma pretende di dimostrare che essa sarebbe addirittura un “inganno borghese”, una mistificazione prodotta dalla destra per deviare il conflitto sociale verso il terreno etnico e identitario. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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