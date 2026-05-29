Il 12 e 13 giugno 2011, più di 26 milioni di italiani si sono espressi tramite referendum per mantenere il servizio idrico pubblico, opponendosi alla gestione privata. Questa consultazione ha coinvolto anche la città di Napoli, dove l’esperienza di Abc, azienda di gestione dell’acqua, rischia di essere messa in discussione. La volontà espressa dal voto popolare riguarda la tutela dell’acqua come bene comune e il suo mantenimento sotto controllo pubblico.

di Francesco Miragliuolo* Erano il 12 e il 13 giugno 2011. Oltre 26 milioni di italiani votarono per sottrarre il servizio idrico alle logiche del profitto. Quindici anni dopo, quell’esito resta in gran parte inattuato. Napoli rappresenta ancora oggi una delle poche grandi eccezioni italiane. Proprio per questo, il futuro di ABC Napoli assume un significato che va oltre la gestione di un servizio pubblico. La vicenda riflette una tensione che attraversa la democrazia italiana: quella tra sovranità popolare e sua riduzione a semplice rito elettorale. È ciò che Alberto Lucarelli definisce “riformismo della governance”: un modello in cui la governabilità prevale sulla rappresentanza e la rapidità della decisione sostituisce la partecipazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’esperienza di Abc Napoli rischia di essere rimessa in discussione: l’acqua deve rimanere pubblica

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