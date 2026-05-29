A Les Riceys, le colline della Côte des Bar presentano un paesaggio diverso rispetto alla Champagne del nord, caratterizzato da meno biancore e da un aspetto meno uniforme. La zona non ospita le grandi maison di Champagne né le vaste cave di Reims, distinguendosi per un paesaggio più vario e meno industrializzato. La regione produce anche vini diversi dallo Champagne tradizionale, con caratteristiche specifiche legate al territorio.

A Les Riceys il paesaggio cambia tono. Le colline della Côte des Bar non hanno il biancore continuo della Champagne del nord, quella delle grandi maison e delle immense cave di Reims. Qui il terreno si fa più scuro, più cangiante, più borgognone. Il gesso lascia spazio a suoli calcarei e argillosi che trattengono caratteristiche peculiari, finezza ed eleganza del Pinot nero in primis, che cambia voce: nella Côte des Bar rappresenta già l’ottanta per cento del vigneto, ma a Les Riceys arriva al 92 per cento. Un dominio quasi assoluto. Non è un dettaglio geografico ma una dichiarazione culturale. A metà strada tra Borgogna e Champagne, Les Riceys è una terra di confine che parla entrambe le lingue: quella della tensione e della freschezza dello Champagne, ma anche quella della materia, della trama e del vino fermo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Les Riceys va oltre lo Champagne

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