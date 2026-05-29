L’Erede stasera parte una nuova serie turca | la trama
Nuovo appuntamento con una nuova soap turca, L'Erede: il protagonista è Serhat, un giovane chirurgo brillante che, dopo aver sposato Melek, la donna che ha sempre amato, è costretto a tornare nel suo villaggio natale Questa sera parte una nuova soap turca pronta a far emozionare milioni di telespettatori per tutta l’estate. Dopo la fine diLa Forza di una donna, c’è questa nuova soap che verrà trasmessa in prima serata, a partire proprio da stasera. In tutto sono 30 puntate dalla durata di 125 minuti l’una, quindi la fine è prevista verso la fine dell’anno, almeno che non verranno trasmesse più puntate a settimana. Serhatè un giovane chirurgo brillante, cresciuto lontano dalla sua terra d’origine e deciso a costruirsi una vita fondata sull’amore e sulla libertà di scegliere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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