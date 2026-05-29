Un messaggio rivolto ai vescovi invita a ridurre la burocrazia e a focalizzarsi sulla trasmissione del Vangelo alle persone. Si sottolinea l'importanza di favorire incontri concreti e diretti, piuttosto che procedure amministrative. Si evidenzia inoltre che la perdita di interesse per la fede tra le nuove generazioni può essere collegata alla mancanza di contatto reale con i messaggi religiosi.

? Punti chiave Come possono i vescovi trasformare la burocrazia in incontro reale?. Perché la stanchezza della fede colpisce proprio le nuove generazioni?. Chi deve diventare protagonista attivo della vita parrocchiale secondo il Papa?. Quali cambiamenti concreti attenderanno le diocesi dopo questo appello?.? In Breve Cardinale Zuppi cita l'enciclica Magnifica per proteggere l'aspetto umano della Chiesa.. L'82esima Assemblea generale della CEI si è svolta presso l'Aula del Sinodo in Vaticano.. Il messaggio affronta la stanchezza della fede riscontrata in diverse zone d'Italia.. La sinodalità deve diventare stile di vita permanente oltre i processi formali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV ai vescovi: basta burocrazia, serve il Vangelo nelle persone

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