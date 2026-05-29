Domenica 31 maggio alle 21:00 si gioca la partita tra Leganes e CD Mirandes, valida per la Segunda Division. Attualmente, in classifica, il Cadiz e il Leganes hanno entrambi 43 punti, mentre il Mirandes ne conta 40. La sfida riguarda le posizioni di coda, ancora da definire, con il Leganes e il Mirandes che cercano punti per migliorare la loro posizione.

Partiamo dalla classifica della Segunda Division, in particolare per quanto riguarda le posizioni di coda non ancora definite: Cadiz 43, Leganes 43, CD Mirandes 40. Le ultime tre sono già retrocesse dunque non ne parliamo, manca solo la quarta e sarà proprio una delle due protagoniste di questa sfida perché il Cadiz è aritmeticamente salvo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leganes-CD Mirandes (domenica 31 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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