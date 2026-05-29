Legalità giovani e territorio | l’impegno della Questura di Avellino
La Questura di Avellino ha organizzato oggi l’evento “Percorsi di Legalità” per coinvolgere i giovani della provincia. Durante la giornata, sono state svolte attività e iniziative per promuovere i valori della legalità e sensibilizzare sui rischi legati alla criminalità. L’evento si è svolto in diverse location del territorio, con interventi e incontri rivolti agli studenti. Nessun dettaglio su partecipanti o contenuti specifici delle attività.
La Questura di Avellino ha promosso oggi una giornata all’insegna della cultura della legalità tra i giovani della provincia, attraverso l’evento “Percorsi di Legalità”.Presso l’ex Cinema Eliseo, personale specializzato della Polizia di Stato ha incontrato centinaia di studenti di ogni ordine e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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