Legalità giovani e territorio | l’impegno della Questura di Avellino

Notizia in breve

La Questura di Avellino ha organizzato oggi l’evento “Percorsi di Legalità” per coinvolgere i giovani della provincia. Durante la giornata, sono state svolte attività e iniziative per promuovere i valori della legalità e sensibilizzare sui rischi legati alla criminalità. L’evento si è svolto in diverse location del territorio, con interventi e incontri rivolti agli studenti. Nessun dettaglio su partecipanti o contenuti specifici delle attività.