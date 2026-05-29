Lega Davide Garilli riconfermato alla guida della sezione cittadina

Il congresso cittadino della Lega si è tenuto ieri sera nella sede di via Vaciago. Durante l'assemblea, il segretario uscente è stato riconfermato alla guida della sezione locale con un voto all’unanimità.

Si è svolto ieri sera nella sede di via Vaciago, il congresso cittadino della Lega che ha decretato la riconferma per acclamazione del segretario uscente Davide Garilli. L’assise, che ha visto la partecipazione del segretario provinciale Luca Zandonella e del segretario regionale Matteo Rancan. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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