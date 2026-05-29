Un’ondata di caldo improvvisa ha colpito in questi giorni, segnando il passaggio dalla primavera all’estate. Le temperature elevate hanno portato un aumento repentino del clima, con il termometro che ha raggiunto valori più alti del previsto. La giornata si è presentata afosa, con il cielo spesso sereno e senza nuvole, mentre il caldo si è fatto sentire in modo intenso.

Un tempo il caldo feroce, scoppiato all’improvviso in questi giorni, segnava l’addio alla primavera e l’ingresso nell’estate. Ora non è più così: le giornate che si allungano, l’afa e le zanzare segnalano un’altra cosa, l’avvio del calciomercato estivo e il riemergere dei suoi alfieri, che dopo mesi di poca attività sono pronti a deliziarci con le loro hit estive. Ormai il mercato non è più un’appendice separata della stagione, ma una continuazione della stessa, u na partita che si gioca su chi arriva prima, sul “l’ho detto prima io” e su chi ha l’esclusiva più succosa. La posta in gioco è la fidelizzazione dei tifosi e se va bene anche un po’ di soldi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le Wanna Marchi del calciomercato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È FUORI DAL MILANFUFFA CARDINALELA WANNA MARCHI DEL MILANLA DOMANDA SU MALDINISUMMITDEFIC**NTE

Notizie e thread social correlati

Marchi locali & qualità. Le voci dei protagonistiNel pomeriggio si è svolta al Politeama di Poggibonsi una tavola rotonda dedicata alle imprese locali, con particolare attenzione al passaggio di...

Eicma Riding Fest 2026: le leggende e i marchi presentiDal 1 al 3 maggio si svolge presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli l’Eicma Riding Fest 2026, un evento di tre giorni dedicato agli...

Temi più discussi: I Pommodores — Wanna Marchi - Pommodores* – D'Accordo?! (Music Video); Non solo Maga. Anche i dem scoprono i loro candidati weird, in corsa per le primarie; Cinema e tv, dietro le quinte della cronaca nera con l’autore romagnolo Alessandro Garramone tra serie Netlix e ‘Belve Crime’: Il grande tema del futuro sarà la gestione della verità; Stefania Nobile concorrente dell’Isola dei Famosi 2026?| Un ostacolo per la figlia di Wanna Marchi….

il progressista Fedez che incalza Conte, Ranucci per dare battaglia al Fatto Quotidiano, tralasciando i problemucci del governo. Mi sa che quella battuta di Travaglio Ce l’hai con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi non l’h x.com

I cog***ni vanno in**lati: Wanna Marchi si tatua il suo motto e invita gli altri a farlo – VideoL’ex regina delle televendite, Wanna Marchi, condannata insieme alla figlia Stefania Nobile per truffe, ha deciso di tatuarsi a 83 anni. Il tatuaggio? Una scritta che è diventata, negli anni, il suo ... ilfattoquotidiano.it

Wanna Marchi si tatua I cog*ioni vanno in*ulati a 83 anni: Potete farlo anche voi. La polemica e la risposta sui socialWanna Marchi, l'ex regina delle televendite condannata per truffe insieme alla figlia Stefania Nobile, ha scelto di rendere permanente il suo motto più controverso: I coglioni vanno inculati. A 83 ... corriereadriatico.it