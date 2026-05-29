le prime pagine di oggi

Oggi si parla di una lettera inviata da Fitto riguardo ai fondi destinati alla crisi energetica. Si discute anche di possibili avanzamenti nei rapporti tra Iran e Stati Uniti. Non ci sono dettagli sui contenuti specifici delle comunicazioni o sui tempi delle eventuali novità. La notizia riguarda principalmente le discussioni in corso e le dichiarazioni pubbliche, senza indicare decisioni ufficiali o accordi già firmati.

La lettera di Fitto sui fondi per la crisi energetica, Iran e Stati Uniti forse vicini a un accordo, e l'eliminazione di Sinner al Roland Garros Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la lettera del vicepresidente della Commissione europea Fitto, che ha suggerito di utilizzare i fondi di coesione per affrontare le conseguenze economiche della crisi energetica, e la trattativa fra Iran e Stati Uniti per far finire la guerra in Medio Oriente che sembrerebbe essere arrivata a un accordo, sul quale però il presidente degli Stati Uniti Trump si sarebbe preso due giorni di tempo prima di approvarlo. Su tutte le prime... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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