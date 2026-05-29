Lionsgate ha annunciato che il prequel di Rambo, intitolato John Rambo, uscirà negli Stati Uniti il prossimo mese. Il film racconterà gli eventi precedenti a quelli del film del 1982. La data di uscita è stata fissata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla distribuzione internazionale. Il film sarà un ritorno alle origini del personaggio protagonista, interpretato da un attore già noto per il ruolo.

Lionsgate ha annunciato in via ufficiale la data d’uscita statunitense di John Rambo, l’atteso lungometraggio che fungerà da prequel diretto agli eventi narrati nel cult del 1982 Rambo (First Blood). La pellicola farà il suo esordio ufficiale nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 4 giugno 2027, posizionandosi come uno dei blockbuster di punta per l’apertura della stagione cinematografica estiva globale. La notizia è stata confermata da Deadline. Il progetto si propone di esplorare le origini profonde del personaggio precedentemente portato al successo planetario da Sylvester Stallone, qui coinvolto nelle vesti di produttore esecutivo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Le origini del mito: Lionsgate fissa la data d’uscita ufficiale del prequel John Rambo

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