Se temete la seconda parte della primavera per motivi extraciclistici, ci verrebbe da dire “ambientali”, consolatevi col fatto che siete comunque in larga compagnia. In Italia una percentuale vicina al 30 per cento delle persone soffre di allergie stagionali, un dato che si riflette pari e patta anche tra i ciclisti. In un gruppo di 10, almeno 3 vengono aggrediti dai pollini. Ma tra gli sportivi, che sono soliti trascorrere molto tempo all’aria aperta, questo numero è persino destinato ad essere più consistente. Quella del nostro corpo contro i pollini è in verità una battaglia contro un nemico tutto sommato innocuo. Altro non sono che le cellule riproduttive maschili che vengono prodotte dalle piante nel corso della loro fioritura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le insidie delle allergie primaverili per chi pedala

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