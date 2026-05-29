Le famiglie che non hanno ancora presentato l’Isee entro febbraio possono farlo ora per aggiornare il calcolo del sostegno per i figli a carico. Presentando la documentazione, potranno ricevere un importo mensile più alto e recuperare eventuali somme perse in precedenza. La scadenza attuale riguarda chi beneficia dell’Assegno unico per i figli a carico, una data da non perdere per aggiornare la propria posizione.

D i tutte le scadenze dell’anno da segnare sul calendario, ce n’è una da annotasi adesso, molto importante soprattutto per chi riceve l’Assegno unico per i figli a carico. Il 30 giugno è l’ultima data utile per presentare o aggiornare l’Isee, il documento che misura la condizione economica del nucleo familiare, e poter ottenere così un aumento dell’importo mensile, ma anche il recupero degli arretrati accumulati negli ultimi mesi. Comprendere come funziona questo meccanismo permette di non perdere somme preziose che spettano di diritto. Figli? No, grazie. Sempre più italiani non li vogliono: lo studio dell’Istat X Leggi anche › Tasse in anteprima: il 30 aprile apre il portale per “sfogliare” il proprio 730 Assegno unico giugno: una seconda opportunità per il budget familiare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le famiglie che non hanno presentato l’Isee entro febbraio possono ancora farlo. Solo così potranno ottenere il ricalcolo del sostegno per i figli a carico, ricevere un importo mensile più alto e recuperare anche i soldi perduti

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