Le due parole di Mario Sechi sul licenziamento da Libero e la replica | Una sceneggiata

Mario Sechi ha scritto un editoriale sul quotidiano che lo ha licenziato ieri, intitolato “Due parole sul mio addio a Libero”. La sua uscita è avvenuta ufficialmente, senza ulteriori dettagli forniti. La notizia del licenziamento è stata confermata dal giornale, che ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con lui. La replica di Sechi è arrivata con un commento definito “una sceneggiata”.

«Due parole sul mio addio a Libero »: così Mario Sechi intitola oggi il suo editoriale di saluto sul quotidiano degli Angelucci che lo ha ufficialmente licenziato ieri. L’articolo è piuttosto criptico, visto che si apre con una domanda sulla libertà di stampa, la scontata citazione di George Orwell («È il diritto di dire alla gente ciò che la gente non vorrebbe sentirsi dire») e la considerazione che questa riguarda anche l’editore «a cui bisogna spesso rispondere con le cose che non vorrebbe sentirsi dire ». Dalle parti degli Angelucci intanto arriva una risposta: quella sulla scorta è «una sceneggiata» e Sechi avrebbe avuto un «atteggiamento ostile» nei confronti di un investitore. 🔗 Leggi su Open.online

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