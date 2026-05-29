Certe volte, mi domando come è possibile che viviamo in un paese così ostile a tutte le innovazioni. Esempio recente: la nuova Ferrari elettrica “Luce”. Avete notato sicuramente l’ondata di critiche che sono passate sui vari social e sulla stampa. Molti l’hanno giudicata un tradimento. Persino il colore blu delle immagini del nuovo modello è stato considerato offensivo. Ora, pensateci un attimo. La Ferrari non è mai stata un “auto del popolo”. È sempre stata un’auto ad altissimo livello tecnologico, apprezzata per questo da quelli che se la potevano permettere. Un’auto che rappresentava, e tuttora rappresenta in molti modi il prestigio dell’ “Azienda Italia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le critiche alla Ferrari elettrica? Il sintomo di un Paese che non vuole cambiare

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Svelati interni e strumentazione della Ferrari Elettrica! Si chiamerà Luce

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Temi più discussi: Ferrari Luce, un fenomeno di massa: dai meme sulla Multipla alle critiche di Montezemolo - VIDEO | Quattroruote.it; Montezemolo contro la Ferrari elettrica: Distruzione di un mito; Montezemolo, la durissima critica alla nuova Ferrari Luce: Si rischia la distruzione di un mito, togliete il cavallino; La nuova Ferrari Luce: rivoluzionaria, pure troppo.

La #Ferrari #Luce è brutta anzi peggio: è banale Ciò premesso, leggere critiche insensate alla carriera di #Ive da parte di gente che non sa scrivere in italiano è davvero ridicolo Figlioccio di Dieter Rams, ha disegnato alcuni degli oggetti più iconici degli ultimi x.com

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