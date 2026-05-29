Le critiche alla Ferrari elettrica? Il sintomo di un Paese che non vuole cambiare
Le critiche rivolte alla Ferrari elettrica “Luce” evidenziano un atteggiamento diffuso nel Paese, spesso contrario alle innovazioni nel settore automobilistico. La vettura rappresenta un passo verso l'elettrificazione, ma riceve reazioni negative da parte di chi preferisce motori tradizionali. La discussione si focalizza su aspetti tecnici e ambientali, senza coinvolgere elementi di natura politica o economica. La risposta pubblica riflette una resistenza generale al cambiamento tecnologico nel settore automotive.
Certe volte, mi domando come è possibile che viviamo in un paese così ostile a tutte le innovazioni. Esempio recente: la nuova Ferrari elettrica “Luce”. Avete notato sicuramente l’ondata di critiche che sono passate sui vari social e sulla stampa. Molti l’hanno giudicata un tradimento. Persino il colore blu delle immagini del nuovo modello è stato considerato offensivo. Ora, pensateci un attimo. La Ferrari non è mai stata un “auto del popolo”. È sempre stata un’auto ad altissimo livello tecnologico, apprezzata per questo da quelli che se la potevano permettere. Un’auto che rappresentava, e tuttora rappresenta in molti modi il prestigio dell’ “Azienda Italia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Svelati interni e strumentazione della Ferrari Elettrica! Si chiamerà Luce
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